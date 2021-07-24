استطلاع: النساء يفضلن الاستثمار في العملات المشفرة عن الأسهم

يبدو أن النساء والمستثمرين الملونين، ينجذبون أكثر إلى العملات المشفرة ويفضلونها على الأسهم التقليدية، وذلك وفقًا لمسح جديد أجرته NORC في جامعة شيكاغو.

وكشف الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في أواخر يونيو، ويتألف من عينة على المستوى الوطني شملت 1004 من البالغين في جميع أنحاء البلاد، أن نسبة 41٪ من النساء و44٪ من المستثمرين الملونين، يقولون إنهم اشتروا وباعوا العملات المشفرة خلال العام الماضي، مقارنة بـ38٪ من النساء، و35٪ من المستثمرين الملونين يقولون الشيء نفسه عن الأسهم، وفقاً لـ«CNBC».

الفجوة ناتجة عن العوائق المتصورة التي تحول دون المشاركة في كليهما، مع جذب العملات المشفرة لأنه يُنظر إليها على أنها الأكثر سهولة في الوصول إليها، كما يعتقد فريق NORC.

وقالت أنجيلا فونتس، نائبة الرئيس في قسم الاقتصاد والعدالة والمجتمع في NORC: «نظرًا لأن الأصول المشفرة والرقمية جديدة بشكل أساسي للجميع، فلا تحتاج إلى الفهم والدراسة حتى يتم الاستثمار بها».

وتابعت فونتس، بأن «هناك عالم كامل من المعلومات حول سوق الأسهم وكيفية التداول والأسهم المراد أن تتداول بها لكنها تحتاج أولاً إلى تعلمها وفهمها، بينما في سوق العملات المشفرة، هناك الكثير من المعلومات على المستوى الأساسي لأنها ليست مثل الاستثمار التقليدي في الأسهم».

وأشارت إلى أن نفس المنطق ينطبق على المستثمرين ذوي الدخل المنخفض، حيث وجدت دراسة NORC أنه من بين الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم ودخلهم أقل من 60 ألف دولار، تداول 35٪ منهم عملة مشفرة بينما تداول 27٪ فقط في الأسهم.

وتقول فونتس: «قد لا أعتقد أن لدي القدرة على دخول سوق الأسهم التقليدية وشراء أسهم إذا كنت أما عزباء وأربح 40 ألف دولار سنويًا، ولكن قد أعتقد أنه يمكنني الحصول على بعض العملات المشفرة».

وأظهر استطلاع جامعة شيكاغو أيضًا أن 13٪ من الأمريكيين قاموا بشراء أو تداولوا على العملات الرقمية خلال العام الماضي، مقارنة بـ24٪ استثمروا في الأسهم.

ومرت العملات المشفرة بعام جامح، حيث وصلت عملة «بيتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 63000 دولار في أبريل الماضي، وارتفعت عملة الدوجكوين المستوحاة من meme بنسبة تصل إلى 13000٪ في وقت سابق في عام 2021.