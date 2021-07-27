حملات رفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي المخالفة بالشرقية

وجّه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق حملة موسعه لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لإعادة الإنضباط إلى الشارع البلبيسي والحفاظ على السيولة المرورية المطلوبة، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر إشغال طريق ورفع 45 حالة إشغال مخالف وضبط 32 حالة إشغال مخالف، كما تم تغريم مواطنين اثنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقيه كأحد الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطه وشارع مولد النبي وشارع المكتبات والمنتزه وشارع نعيم وميدان عرابى وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بضبط 21 شيشة داخل عدة كافيهات بنطاق مركز ديرب نجم وتم تحرير محاضر للمخالفين كما تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة المارة والسيارات و التنبيه على أصحاب المحال والكافيهات بالإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافة الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأسفرت الحملة عن ضبط 34 حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بضبط 9 شيش من عدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة بنطاق المدينة والوحده المحليه بالعزازى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.