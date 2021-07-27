النقل: نعمل لإعادة البنية الأساسية للعراق وإنشاء طرق في ليبيا والسودان

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ هناك مشروعات ستتم مع الأشقاء في ليبيا والسودان والعراق، في مجالات عديدة خاصة النقل، من خلال إنشاء الطرق وسكك حديدية ونقل نهري، علاوة على إعادة بناء البنية الأساسية لدولة العراق، حيث سيتم إنشاء طرق في ليبيا والسودان، وعمل خطوط سكة حديد ونقل نهري.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة لمعرض TransMEA2021، أنّ مصر عازمة على ربط الشعوب العربية بعضها ببعض، من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة، مثل السكك الحديدية والطرق، منوها بأنّ الوزارة تواصل العمل لتنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات.

وتابع وزير النقل، أنّ الوزارة تنفذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على التأخيرات والحفاظ على سير رحلة القطارات بسلام.