وزير النقل: لن نسمح بتواجد أي عامل متخاذل داخل منظومة السكة الحديد

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح بوجود أي عامل يتخاذل في أداء واجبه الوظيفي داخل منظومة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى عودة الانضباط داخل الهيئة، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، موضحا أن منظومة السكة الحديد لم تشهد أي تطوير أو تحديث منذ ما يقرب من 40 عاما، وأن أي راكب سيتهرب من دفع قيمة تذكرة القطار سيجري تغريمه في الحال.

وأضاف وزير النقل، على هامش مؤتمر شرح استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض «TransMEA2021»، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات.