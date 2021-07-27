وزير النقل: وصول أول قطار مونوريل إلى ميناء الإسكندرية

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن مشروع تحويل قطارات أبوقير التابعة لهيئة السكة الحديد إلى مترو الأنفاق، موضحا أنّه جرى الانتهاء من الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع لتمويل مترو أنفاق أبوقير بمحافظة الإسكندرية، قائلا: «المشروع سينفذ خلال الفترة المقبلة».

ولفت وزير النقل، خلال مؤتمر استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة لمعرض TransMEA2021، إلى وصول أول قطار مونوريل إلى ميناء الإسكندرية، وجار العمل على التخليص الجمركي لنقله إلى مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ تفشي فيروس كورونا في العالم، لن يؤثر على تنفيذ مشروعات وزارة النقل.

وأضاف كامل الوزير، أنّ قطار أبوقير الحالي ينقل نحو 71 ألف راكب يوميًا في الاتجاهين، دون أن يشهد أي تطوير منذ سنوات طويلة في ظل الزيادة السكانية.

ونوه الوزير، بأنّه عقب الانتهاء من إنشاء مترو قطارات أبو قير سينقل 60 ألف راكب يوميًا في الاتجاه الواحد، بما يُعادل أضعاف السِعة الاستيعابية الموجودة حاليًا.