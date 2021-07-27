فتح التبرع لدعم العمالة غير المنتظمة عبر بوابة مصر الرقمية

خصصت بوابة مصر الرقمية، أيقونة خاصة للتبرع للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن مبادرة «أهالينا» للبدء بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الوضع العالمي العام بسبب ما أحدثته جائحة كورونا من تأثيرات اقتصادية على العالم.

يأتي ذلك ضمن التدابير التي قامت بها الحكومة المصرية للمشاركة والمساندة لـ العمالة غير المنتظمة، حيث تعد مبادرة «أهالينا»، من الحكومة المصرية بشراكة مجتمعية لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة الطوارئ.

ونوهت بوابة مصر الرقمية إلى أنه يمكن التبرع برسالة نصية قصيرة على رقم 2030 على جميع شبكات المحمول، مشيرة إلى أن سعر الرسالة 5 جنيهات فقط.

ما مبادرة أهالينا؟

مبادرة أهالينا Ahalena هي واحدة من الحلول التي تقدمها الحكومة المصرية في هذه الأيام للأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية ذات الدخل المحدود والعمالة غير المنتظمة، كما أنه من المقرر أن يتم دمج القطاع الخاص والأفراد في مبادرة أهالينا للعمل على تقديم الدعم المطلوب للفئات المتضررة حسب المعايير والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء المصري.

كيفية التسجيل في منحة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

الضغط على المشاركة في مبادرة أهالينا.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمبادرة أهالينا من هنا.

القيام بإدخال البريد وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة «تبرع الآن».

تحديد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به.

الانتقال لنافذة البيانات الشخصية للمتبرع.

لماذا أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة أهالينا؟

وأعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة أهالينا ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمنع تفشّى فيروس كورونا في مصر، والعمل على محاصرته والسيطرة عليه، وذلك بعد أن تضررت الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحجر الصحي، بالإضافة إلى العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، لهذا السبب تم إطلاق منحة أهالينا التي تهدف لمساعدة المتضررين من هذه الجائحة التى أوقفت الكثير من الأعمال.