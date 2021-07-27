وزير النقل يشهد توقيع عقد الرعاية الرسمي لرابع دورات TransMEA2021

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA2021، الذي تنظمه وزارة النقل و شركة «تريد فيرز إنترناشونال» للعام الرابع على التوالي، في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة للمعرض والمؤتمر، بين شركة أوراسكوم و شركة «تريد فيرز إنترناشونال» المنظمة للحدث، ووقّع العقد المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة «تريد فيرز إنترناشونال».

ووجّه وزير النقل في بداية كلمته بالمؤتمر الصحفي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه البالغ بقطاعات وزارة النقل التي تخدم شعب مصر العظيم، وعلى تصديقه على المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في قطاع النقل والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم.

‏وأضاف الوزير، أنّ الرئيس خطط لقطاع النقل وأعطى له الإمكانات كافة، لتصل نسبة المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع إلى 20% من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة، مشيرا إلى حرص الرئيس والحكومة على الاستثمار الأمثل لأموال الشعب في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة وعملاقة وضخمة في هذا القطاع، تواكب المستوى العالمي.

وتطرق الوزير إلى ما يتم تنفيذه من إزالة للتعديات على حرم السكة الحديد في عدد من المناطق، مثل التعديات الموجودة على خط خط محرم بك/ القباري/ الحمام / مطروح الذي يتم تنفيذه ضمن خطة إزالة التعديات على أراضي السكة الحديد.

ولفت إلى أنّ توجيهات الرئيس بعدم الإضرار بأي مواطن وتعويضه التعويض المناسب وفقا للأطر القانونية الخاصة بهذه الحالات، وما يتم حاليا هو إزالة التواجدات الهشة البسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وأضاف أنّ الدولة مسؤولة عن تعويض المواطنين مثلما يحدث في المنازل المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدا أنّ على الجميع المحافظة على أراضي الدولة، ولن يسمح بالتعدي عليها.

وأوضح أنّ مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة / مطروح سيكون جزء منه ملاصق لهذا الخط (محرم بك / الحمام / مطروح)، كما سيتم عمل محطة عملاقة في محرم بك لخدمة أهالي الإسكندرية.

وأكد الوزير أنّه من خلال حرص الرئيس على تطوير قطاع النقل في مصر، سيتم إطلاق الدورة الرابعة من المعرض، مخاطبا من خلال مؤتمر المستثمرين في الخارج للمشاركة في هذا المعرض والمؤتمر المهم، للتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة في قطاع النقل وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها، ومستثمري الداخل لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى إبراز جهد العاملين في وزارة النقل الذين يقومون بالعمل ليلا ونهارا لخدمة المواطن المصري.

وتابع أنّ المؤتمر سيشهد عقد حلقات نقاشية في قطاعات النقل كافة، موضحا أنّه في قطاع النقل البحري يتم عمل أرصفة بحرية عملاقة، والاستعانة بشركات عالمية لإدارة وتشغيل هذه المحطات.

وأشار إلى التعاقد على إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية مع cma ‏الفرنسية العالمية، والتعاقد مع تحالف يوروجيت الألمانية العالمية لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر رقم واحد في ميناء دمياط، والتي يتم تنفيذها بأموال واستشاري وشركات مصرية، مضيفا أنّه جار تجهيز حاجز الأمواج لمحطة تحيا مصر 2، لسرعة البدء في التنفيذ، وكل هذه الشركات العالمية تأتي إلى مصر ثقة في رئيس الجمهورية والشعب المصري والاقتصاد المصري.

وقال إنّ المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة مثل ‏رصيف 100 وأرصفة أخرى، سيتم تنفيذها بشركات مصرية، موجّها الدعوة للمستثمرين للمشاركة في الإدارة والتشغيل لهذه الأرصفة، وكذلك إدارة وتشغيل ‏المحطة رقم 2 في ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وأوضح أنّ هناك تطوير ضخم وعملاق في ميناء السخنة، حيث سيتم عمل أرصفة بطول 12 كم، في حين أنّه في آخر 20 سنة تم عمل أرصفة بطول 3 كم، مؤكدا أنّ الرئيس وجّه بأن يكون هناك ميناء رئيسي عملاق ‏في موانئ البحر الأحمر وآخر على البحر المتوسط وهما مينائي العين السخنة والإسكندرية ‏ يساهمان في نقل البضائع بالقطار الكهربائي السريع.

وأكد الوزير تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل طريق الضبعة بطول 260، لافتا إلى إنشاء دلتا جديدة من خلال هذه المشروعات، وجرى عمل لجنة لتعظيم دور اليخوت في مصر بناء على تعليمات الرئيس.

وأشار الوزير إلى وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية، وخلال شهر أغسطس المقبل سيصل قطار المونوريل الثاني، وقطارين LRT، إضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة من ترانسماش ضمن صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، كما أنّ هناك فرص استثمارية عديدة في مجال الموانئ البرية والجافة، والعمل جارٍ على قدم وساق في ميناء 6 أكتوبر الجاف لإنجازه في المواعيد المحددة، وجرى تنفيذ خطة لإنشاء 9 موانئ جافة ومناطق لوجستية.

وطالب وزير النقل، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل، مشيرا إلى نشر عدد من المواقع الإلكترونية، خبرا عن تكريم كمساري واقعة قطار منوف، وهو خبر عار تماما من الصحة، ونفته وزارة النقل فورا، حيث جرى تكريم عدد من السائقين المتميزين ممن حافظوا على أرواح المواطنين ومنعوا وقوع حوادث.

كما طالب وزير النقل، بالعودة إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، خاصة وأنّ الوزارة تتبع مبدأ الشفافية والصدق في طرح المعلومات على الرأي العام، ولفت إلى أنّ هناك إقبال كبير جدا على السكك الحديدية، ولا زيادة في أسعار التذاكر، وأنّه يتم باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالسكة الحديد، كما تقدم الوزير بالشكر لأسامة كمال على تنظيم المعرض، والمهندس أسامة بشاي، على رعاية المعرض.

وطالب الوزير، رئيس شركة أوراسكوم، بالالتزام بالجداول المحددة للانتهاء من المشروعات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يكون هناك 3 مونوريل بحلول أكتوبر المقبل (2 في العاصمة الإدارية و1 في يوسف عباس) معلقين على مسار المونوريل ليشاهد الشعب المصري عظمة ما يتحقق في عهد الرئيس السيسي.

كما تقدم وزير النقل، بخالص التهاني إلى الشعب المصري، على النقلة النوعية الكبيرة في قطاعات النقل في مصر والشكر للحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تذليل التحديات التي تواجه مشروعات النقل، كما قدم الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على إنجازات قطاع النقل في مصر، وجهاز التعمير، مشيرا إلى أنّ وسائل الجر الكهربائي، هي وسائل نقل صديق للبيئة وسريعة ونظيفة.

وتطرق الوزير خلال حديثه، إلى مقارنة بين قطار أبوقير الذي ينقل 71000 راكب يوميا، والذي لم يطرأ عليه أي تغيير، مضيفا أنّه يجب أن نواكب التطور في وسائل النقل الحالية، حيث نعمل على مشروع جديد وهو مشروع مترو أبو قير والذي سينقل 60,000 راكب/ الساعة / اتجاه بإجمالي 1.4 مليون راكب يوميا بمعدل 20 ضعف حيث يعد تحويل هذا القطار إلى مترو نقلة نوعية كبيرة في قطاع النقل بمصر.