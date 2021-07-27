«تعليم القاهرة» تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021 للصم وضعاف السمع

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، عن أسماء أوائل الدبلوم الفنى للصم وضعاف السمع، موضحة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد النتيجة النهائية لشهادة الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالأتي:

1_ روان محمد جابر مدرسة أمل صلاح الدين إدارة النزهة.

2_ احمد حمدي أنور مدرسة أمل صلاح الدين إدارة النزهة.

3_ استيره ميلاد شكر الله مدرسة أمل المنيرة إدارة السيدة زينب.

4_مريم عادل جلال مدرسة أمل الحضرة.

5_ندى إبراهيم محمد مدرسة أمل صلاح الدين إدارة النزهة.

6_ أسماء يوسف يحيى مدرسة أمل مديحة قنصوة إدارة شرق مدينة نصر.

7_ مروة هشام محمد مدرسة أمل شبرا إدارة الساحل.

8_ إسراء فاروق زيدان مدرسة أمل دمياط.

9_ حبيبة محمد السيد مدرسة أمل حلوان إدارة حلوان.

10_غادة ضياء دياب مدرسة أمل صلاح الدين إدارة النزهة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، إن امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقياً في لجان مراقبة جيداً، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب، لافتاً إلى أن حالات الغش التي جرى رصدها في الامتحانات كانت قليلة.

وأضاف «عبده» في تصريحات له، أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 يمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط، عقب إعلانها مباشرة برقم الجلوس والاسم، مشدداً على جميع طلاب الدبلومات الفنية بضرورة كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة حتى يسهل عليهم الحصول على النتيجة، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق بين المديرية ووزارة التربية والتعليم بداية من عقد الامتحانات حتى الانتهاء منها.

وتابع مدير التعليم الفني، أن المديرية كثفت من متابعتها لسير أعمال الامتحانات بالإضافة إلى أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على جميع الطلاب.