«الوطن» تزف خبر تفوقها.. الأولى على الدبلومات الفنية: والدي سر تفوقي

عبرت الطالبة «ساندي بسام حامد إبراهيم»، الطالبة بمدرسة الرياض التجارية المشتركة قسم تسويق وسوق المال، والأولى على الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، عن سعادتها بتفوقها، حيث زفت« الوطن»، الخبر لها، وهللت الطالبة خلال الاتصال ولم تصدق أنها الأولى على مستوى الجمهورية.

وقالت «ساندي»، إنها تركت الثانوي العامة من اجل الالتلحاق بمدرسة التجارة والحصول على مجموع عالي أسوة بشقيقتها التي فعلت ذلك قبل عامين، مشيرة إلى أن ابنه عمتها كانت من اوائل الدبلومات الفنية العام الماضي، وأنها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية لكنها توقعت أن تكون من الأوائل.

وأضافت لـ« الوطن»، أنها كانت تذاكر طوال الوقت وتاخذ راحة حينما تتعب عينيها حيث تعاني من ضعف البصر قليلا: «كنت بذاكر طول الوقت وعارفة إن ربنا مش هيضيع جهدي ولا تعبي، وكنت برتاح لما عيني توجعني، والمدرسين ساعدوني وأخدت دروس لاتفوق، ووالديّ سر تفوقي، كانا دائمين تشجيعي على التفوق».

وأوضحت الطالبة، أنها كانت تذاكر دروسها أولا بأول وقامت بحل كافة نماذج الامتحانات للأعوام الماضية: «مكنتش بركن دروس كنت بذاكر أول بأول، وربنا كرمني، وحليت نماذج الامتحانات بتاعة السنوات الماضية، ونفسي التحق بمعهد فني صحي مثل اختي خلصت واتوظفت، ولدي 3 أشقاء، سلمى حاصلة على معهد فني صحي، وسيف في الصف الثاني التجاري، ومحمد 5 أعوام، ووالدي يعمل مدرس أول للغة الإنجليزية ووالدتي ربة منزل».

وأشارت إلى أن والداها ساعداها كثيرا: «هما حياتي وسبب تفوقي وساعدوني كتير، وأنا برد ليهم الجميل والتعب والسهر والمصروفات بتفوقي، والحمدلله واتمنى ان يتصل بي وزير التربية والتعليم لتهنئتي».