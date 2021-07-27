البورصة تغلق على ارتفاعات جماعية و«الثلاثيني» يواصل التداول فوق 10600 نقطة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763.26 نقطة، مع عمليات شراء عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.32%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2662.66 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.93%، لينهي التعاملات عند مستوى 3640.9 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.05%، مغلقا الجلسة عند 2331.12 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.06 مليار جنيه، من خلال التداول على 631.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 63.269 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 200 سهم، حيث ارتفع 114 سهما، فيما انخفض 53 أخرى، واستقر 33 سهما دون تغيير.

ونجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» للجلسة الثالثة على التوالي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10600 نقطة، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة بمكاسب 65 نقطة.

وأرجع حسام عيد محلل مالي في شركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، حفاظ المؤشر على هذا المستوى إلى استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية، مشيراً إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10600 لمدة أكثر من ثلاث جلسات، يؤكد على قوة وأهمية مستوى الدعم الرئيسي ويعطي للمؤشر قوة للصعود واختبار ثم اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10800 ثم 11000 وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر يستهدف المؤشر مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 ثم 10400 نقطة.

وتابع عيد، بأن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، استمر أيضاً في تسجيل مستوى قياسي جديد، بعد أن أغلق اليوم عند مستوى 2662 نقطة بمكاسب 60 نقطة بفضل الأداء الايجابي لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة وبفضل أيضا اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، على الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة بها، مستهدفا بهذا الأداء مستوى قياسي جديد وهو 2700 نقطة وفي حالة حدوث موجة تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يتجه المؤشر «إيجي إكس 70 EWI» لمستوى الدعم 2600 ثم 2570 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «اجواء للصناعات الغذائية - مصر» الارتفاعات بنسبة 10% ليبلغ مستوى 30.7 جنيه، تلاه سهم «التعمير والاستشارات الهندسية» بنسبة 9.12% عند سعر 31.11 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «المنصورة للدواجن» مرتفعًا بنحو 8.53%، بالغًا مستوى 41.59 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاض

اجاء سهم «شركة النصر للأعمال المدنية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 6.4% ليتراجع عند سعر 46.23 جنيه، تلاه سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» بنسبة 4.76% عند مستوى 75.65 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» بنسبة 3.86% متراجعًا عند مستوى 36.87 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 46.4 مليون جنيه للعرب و1.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 47.74 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، متراجعا عند مستوى 697.484 مليار جنيه.