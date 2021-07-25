محلل مالي: مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 11000 نقطة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى التي استمرت لمدة 8 أيام، بدعم من الداء الإيجابي للأسهم القيادية وعمليات شراء محلية وعربية.

ونجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» في الاقتراب من مستوى المقاومة 10800 نقطة، بعد أن أغلق جلسة اليوم عند مستوى 10745 نقطة بمكاسب 98.84 نقطة.

وأرجع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، ارتفاعات اليوم إلى استمرار الأداء الايجابي للأسهم القيادية واتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، الأمر الذي يعطي قوة للمؤشر لاختبار مستوى المقاومة 10800 وفي حالة اختراقه والإغلاق أعلاه يستهدف مستوى المقاومة التالي 11000 نقطة.

وأضاف عيد أن في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم القيادية قد يستهدف المؤشر مستوى الدعم الرئيسي عند 10600 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد استمر في تسجيل مستوى قياسي جديد، بعد إغلاقه اليوم عند مستوى 2573 نقطة بمكاسب 64.16 نقطة.

وأرجع عيد، ارتفاع المؤشر، إلى الأداء الإيجابي لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة وبفضل أيضا اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة بالرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة بها، مستهدفا بهذا الأداء مستوى قياسي جديد وهو 2600 نقطة.

وفي حالة حدوث موجة تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يتجه مؤشر «EGX70» إلى مستوى دعم 2510 نقطة ثم 2470 نقطة.

ويعتبر اليوم هو اليوم الأول لعمل وتداول البوصة بعد إجازة عيد الأضحى والتي أقرها البنك المركزي المصري، حيث توقفت أعمال الورثة والتداول خلال هذه الأيام لتبدأ عملها اليوم بشكل طبيعي.