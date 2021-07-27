7 شروط من حماية المستهلك للبيع بالتقسيط

حدد جهاز حماية المستهلك، عدة شروط لا بد من الالتزام بها، لأي محال أو جهة تقوم بالإعلان عن إمكانية الشراء منها بنظام التقسيط، من أجل ضمان وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الشروط والتعليمات المحددة هذه تأتي لحماية المواطنين والمستهلكين، لعدم الوقوع في أي إعلانات مضللة للبيع بالتقسيط، وأيضا لوقف غش وتلاعب بعض التجار.

جهاز حماية المستهلك: الفاتورة عقد بين البائع والمشتري

وشدد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الفاتورة التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك هي بمثابة عقد بينه وبين البائع، موضحا أن شروط البيع بالتقسيط لا بد أن تكون مدونة على الفاتورة، وذلك ضمن البيانات التي تشملها فاتورة الشراء، مطالبا المواطنين بالاتصال بـالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588 حال وجود أي شكاوى.

7 شروط للبيع بالتقسيط

1. إجمالي مبلغ التقسيط للمنتج

2. السعر الفعلي للفائدة السنوية

3. كيفية احتساب الفائدة

4. تاريخ بدء احتساب الفائدة

5. عدد الأقساط وقيمة كل قسط

6. مدة التقسيط

7. الإجراءات في حالة تخلف المستهلك عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها

قانون حماية المستهلك يلزم التجار بتحقيق المواصفات القياسية للسلع

ويتضمن قانون حماية المستهلك مواد كثيرة ملزمة للتجار من أجل تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، حيث ينص القانون على أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، فضلا عن أنه يقر حق المستهلك في طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية.

بيانات لا بد من توافرها في فاتورة الشراء

وحدد قانون حماية المستهلك، البيانات التي تشتملها بيانات الفاتورة والتي تتضمن: «تاريخ التعامل أو التعاقد، وسعر المنتج، ومواصفاته، وطبيعته، ونوعيته، وكميته».