«استئصال الرحم والبروستات».. تعرف على استخدامات الجراحات الروبوتية

قال الدكتور أحمد محمد عبدالرازق، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب في جامعة عين شمس، ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي، إن الجراحة الروبوتية تعني استخدام الإنسان الآلي في تنفيذ قرارات الجراح أثناء العملية، أي أن الجراح يقوم بالعملية، لكن الأذرع الآلية تنفذ القرارات التي يطلبها الطبيب، وهو ما يؤدي إلى زيادة دقتها وتقليل الإرهاق الذي يشعر به الطبيب، ما يجعله يجري العمليات الطويلة التي لا يستطيع إجراؤها في الأحوال العادية بالمنظار، كما أنها ترفع نسب أمان العمليات.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن المريض يجب أن يكون متقبلا لهذا الأمر، موضحًا: «الروبوت مجرد آلة في يد الجراح، لكنه يجعل الجراح أكثر دقة، لكن الطبيب هو من يتخذ القرارات الخاصة بالعملية، وسيقلل الروبوت من عدد المتواجدين في العملية والأشخاص المرافقين للمريض، فيمكن أن يعمل هذا الروبوت من الغرفة المجاورة للمكان الذي يتواجد به المريض، أو المحافظة أو الدولة بجانب مكان تواجد المريض وهو المستهدف بعد ذلك».

وتابع، أن الروبوت يستخدم في عمليات الجراحة العامة مثل استئصال الأورام والمسالك البولية مثل استئصال البروستات لدى الرجال واستئصال الرحم والأورام لدى النساء، واستئصال أجزاء من الرئة، ولم يدخل الروبوت جراحات القلب المفتوح، ومن المتوقع أن يستخدم في هذا النوع من الجراحات في السنوات القادمة.

وأردف، أن الروبوتات الحالية تمثل الجيل الثاني من الروبوتات، مشيرًا إلى أن العالم شهد إجراء عدد كبير من الجراحات الروبوتية، وتكون الدقة ونسب الشفاء أعلى من الجراحات العالية، ومن المتوقع أن تكون نسب نجاح العمليات بالجيل الثاني من الروبوت أعلى من الجيل الأول.