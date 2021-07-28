بشرى ترفض الإفصاح عن مشروعها الفني الجديد: نجمي خفيف

قالت الفنانة بشرى، إن الأولوية دائمًا في اختياراتها الفنية تكون للسينما بعكس الدراما، خصوصًا أنها من عشاق المشاركة في الأفلام «السينما أولًا ولو مش مشغولة بفيلم وقتها ممكن أروح للتليفزيون».

بشرى: أستعد لعمل درامي حلقاته قصيرة

وأشارت الفنانة بشرى، في تصريحات صحفية، إلى أن لديها أكثر من مشروع درامي للتليفزيون، ولكنها حاليًا بصدد القراءة ولم تتخذ قرارها، رافضة الكشف عن أي تفاصيل بقولها: «مش هتكلم في تفاصيل عشان نجمي خفيف لو قولت مفيش حاجة هتحصل».

وعن إمكانية المشاركة في أعمال درامية التي تتكون من 10 حلقات أو أقل، قالت الفنانة بشرى، إن بالفعل المشروعات المعروضة عليها حاليًا لا تنتمي لنوعية الحلقات الطويلة وهذا أمر يسعدها «فعلًا الحاجات الجديدة والمسلسلات اللي حلقاتها قليلة مهمة جدًأ، لأن المسلسل اللي 30 حلقة فيه إهدار للوقت والطاقة والفلوس، وممكن يكون الاستثناء الوحيد لشهر رمضان لطبيعته الخاصة».

فيلم معالي ماما تدور أحداثه في إطار كوميدي

وتصور الفنانة بشرى حاليًا مشاهدها في فيلم جديد بعنوان «معالي ماما» والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية حول أم عاملة تتولى مسئولية ثلاثة أطفال بمفردها وتحدث مفارقات ضاحكة بينهم.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، محمد علي رزق، حسام داغر، نور إيهاب، سولي، الطفل ياسين ابن الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج أحمد نور.

تستعد الفنانة بشرى، لطرح أغنية جديدة بعنوان «إفرح» خلال الأيام المقبلة، لتعود بها إلى عالم الغناء مجددًا بعدما قدمت عدد من الأغنيات «سعيدة إني راجعة للغناء تاني، بأغنية مبهجة وإن شاء الله تنزل في أقرب وقت».