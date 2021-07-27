حادث الساحل الشمالي.. 5 جثث و21 مصاباً تحت الرعاية

ارتفع إجمالي ضحايا حادث الساحل الشمالي، الذي وقع اليوم الثلاثاء، إلى 5 وفيات و21 مصاباً، عقب إجلاء جميع المصابين والمتوفين من موقع الحادث إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتحويل بعضهم إلى مستشفى العلمين النموذجى، بسبب ارتفاع عدد المصابين في الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وأسباب وقوع الحادث، عقب الانتهاء من الفحص الكامل له، من خلال مباحث قسم شرطة الضبعة، وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، تحت إشراف اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ومتابعة النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث الساحل الشمالي.. تدخل سريع من الفرق الطبية بمستشفيات الضبعة والعلمين

تدخلت فرق التدخل السريع بمستشفى الضبعة المركزي ومستشفى العلمين النموذجي بشكل عاجل، فور وصول المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مطروح - إسكندرية»، الساحل الشمالي أمام قرية «جلال»، بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وإجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة لجميع المصابين.

واستقبلت مستشفيات الضبعة والعلمين 21 مصاباً هم: «سعاد محمد علي»، 23 سنة، من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«هدير محمد علي»، 16 سنة، مصابة بجروح متفرقه بالجسم، و«رودينا مصطفى خميس»، 9 شهور، مصابة بجرح في الوجه، و«عبدالرحمن مصطفى خميس»، 4 سنوات، مصاباً بجرح في الوجه، و«جودي وليد علي»، 12 سنه مصابة بجرح باليد اليمنى والقدم اليمنى، و«جنى رمضان علي عطية»، 5 سنوات، مصابة بجرح باليد اليسرى والفم، و«عمر عاشور محمد»، 12 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ.

كما ضمت قائمة المصابين كلاً من «يوسف رمضان علي»، 12 سنة، مصاباً بجرح في الرأس، و«محمد زهران عتريس»، 16 سنة، و«بلال رمضان علي»، 13 سنة، مصاباً بجروح متفرقه بالجسم، و«رامي وليد عطية»، و«محمود عاشور محمد»، 14 سنة، و«هند علي عطية»، 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس، و«ندى عاشور محمد»، مصابة باشتباه نزيف بالمخ.

وضمت القائمة أيضاً: «منى زهران عتريس»، 17 سنة، مصابة بجرح بالرأس، و«سحر علي عطية»، 40 سنة، مصابة بجروح متفرقه بالجسم، و«اسينات علي عطية»، 10 سنوات، مصابة بجروح متفرقه بالجسم، و«أحمد محمد أحمد»، 19سنة، مصاباً بجروح متفرقه بالجسم، و«أحمد علاء فضل»، مصاباً بجروح متفرقه بالجسم، و«بلال رمضان علي»، مصاباً بكدمات، و«شيماء شعبان محمود»، 37 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

حادث الساحل الشمالي.. التحفظ على 5 جثث بثلاجة مستشفى الضبعة

وقررت النيابة العامة التحفظ على جثث ضحايا الحادث الخمسة بثلاجة مستشفى الضبعة، وهم: «علي محمد علي عطية»، 25 سنة، و«رمضان علي عطية»، 36 سنه، و«محمود محمد أحمد»، 15 سنه، و«فاطمة إبراهيم علي»، 40 سنة، و«شيماء على عبده»، 25 سنة، لحين استكمال التحقيقات، والتصريح بدفنهم بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.