إصابة 6 مواطنين في تصادم 3 سيارات على طريق الساحل الشمالي

شهد طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي وقوع حادثي سير، اليوم السبت، أحدهما نتج عن انقلاب سيارة، والثاني عن تصادم سيارتين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ومطروح.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اللواء عماد الكدواني، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين على الطريق الساحلي الدولي، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، كما تلقى إخطاراً ثانياً بانقلاب سيارة على ذات الطريق، بالقرب من مدينة مرسى مطروح، مما أسفر عن إصابة 3 آخرين، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المختصة.

تصادم سيارتين على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي

وأسفر حادث تصادم سيارتين على الطريق الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام، وهم: «خالد عبد المنعم حسين»، 25 سنة، مقيم بمدينة مرسى مطروح، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد صبري عبد العزيز»، 73 سنة، من القاهرة، مصاباً باشتباه خلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ابتسام عبد الله محمد»، 70 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

انقلاب سيارة بمدينة الضبعة على الطريق الساحلي

كما أصيب 3 مواطنين بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قريه «جلال»، بدائرة مدينة الضبعة، على الطريق الدولي الساحلي، وتولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وهم: «رضا سعيد محمد»، 27 سنة، من المنوفية، مصاباً باشتباه نزيف في المخ وجرح قطعي بالرأس حوالي 20 سنتيمتراً، و«أنغام محمد علي»، 23 سنة، من المنوفية، مصابة بكدمة في الكتف الأيمن، و«فرح رضا سعيد»، مصابة بكدمات وسحجت بالجسم، ويجري استكمال الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمصابين، تحت إشراف الطاقم الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى.