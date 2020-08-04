حمو بيكا يوضح تفاصيل "حادث الساحل الشمالي": أنا بخير ومش بنأذي حد

روى مطرب المهرجانات حمو بيكا، تفاصيل تعرض سيارته لحادث صباح الإثنين، في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، والذي أدى إلى تحطم 7 سيارات .

وقال حمو بيكا خلال بث مباشر على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، "والله ياجماعة فيه دلوقتي أخبار منزلة، فيه حاجات فيها حقيقي وفيه حاجات فيها كدب، هي فعلًا السيارة بتاعت مدير أعمالي هو أدها لحد تاني يجيب بيها حاجات، واحنا في الفندق جالنا تليفون وقالنا الحقوا العربية عامله حادثة، وروحنا بورتو مارينا لقينا الاثنين اللي كانوا في العربية واقعين على الأرض، كان كل هدفنا مش العربية إحنا أهم حاجة اتطمنا على اللي جواها".

وعن تفاصيل الحادث قال: "كان فيه عربيات واقفة صف تاني واقفة في الممنوع، وكان في عربية كان ضهرها كله في الشارع، وهو بيلف الملف خبط العربية دي و"الأير باك" جه في وشه مكنش شايف حاجه، هو دلوقتي بخير وبيتحقق معاه في النيابة ومعاه المحاميين بتوعي، كله بيقول عربية حمو بيكا بس هي عربية مدير أعمالي، وعربيته يعني عربيتي".

واستكمل: "كلنا بخير والحمد لله أنها جات علي قد كدا.. وحدوا الله كده كل سنة وأنتم طيبين، واتطمنوا أنا بخير ويارب منشوف أى حاجه فيكو يارب، واحنا مش بنأذي حد، والحمد لله أنكم بخير ووافقين على رجليكم وتقدروا تجيبوا غيرها، ربنا كتبله كدا محدش بيهرب من قضاء ربنا".