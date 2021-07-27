كاتبة تونسية: قيس سعيد صحح المسار في البلاد

قالت ضحى طليق، الكاتبة الصحفية التونسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، وجّه اليوم رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، لافتة إلى أن قراراته كانت منسجمة مع مطالب الشارع التونسي، وتهدف إلى تصحيح المسار الذي تم التلاعب به بعد 2011، وكان هناك فساد كبير، واحتكار للسلطة، ومجلس النواب لا يقدم شيئا للشعب، حتى انتفض الشعب وأنقذ الرئيس المسار.

الشعب يعيش بطالة وفقر

وأضافت «طليق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن راشد الغنوشي وحركة النهضة كانوا في خدمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وهم ليس لهم علاقة بمصلحة تونس، ولذلك لا يمكن لهم أن يدعوا أنهم ليسوا في خدمة التنظيم الدولي، لأنهم أعضاء فاعلين فيه، ولكن الشعب التونسي يعيش بطالة وفقر وعدم وضوح للرؤية في المستقبل.

أدوات في يد حركة النهضة

وتابعت الكاتبة الصحفية التونسية، أن هناك تحالفات سياسية والبعض ترشح على أنه مستقل وفي النهاية تبين أنهم أداة في يد حركة النهضة وحلفاؤها الأساسيين، موضحة أن الحكومة لم يكن لديها أي برامج أو خطط تنفذها لمصلحة الشعب، ووقعت هي أيضا في يد حركة النهضة.

الخطوة القادمة للرئيس

وأشارت إلى أن حركة النهضة أصدرت بيانا اليوم، زعمت فيه أن ما فعله الرئيس هو «انقلاب»، ولكن الرئيس حاليًا عليه أن يختار شخصية وطنية قادرة على قيادة البلاد، وتعطي الأمل للشعب، وأن تعود المؤسسات للعمل، وإطلاق حوار حول النظام السياسي والانتخابي القادم، حتى يستطيع أن يحقق ما وعد به.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عدة قرارات جريئة حيث جمد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وذلك بعد مظاهرات عنيفة خرجت ضد حركة النهضة التونسية التي سيطرت على الحكم في البلاد منذ 2011، وحتى الآن.