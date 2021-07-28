قبل انطلاقها في سبتمبر المقبل.. 6 معلومات عن الدورة الجديدة من فينيسيا

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وتشهد النسخة الـ 74 من عمر المهرجان مشاركة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية التى تحمل توقيع أبرز صناع السينما حول العالم.

وفيما يلي أهم معلومات عن الدورة 74 من مهرجان فينيسا السينمائي:

- تمنح إدارة المهرجان جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر للمثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس، والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني.

- يفتتح فيلم «Madres Paralelas» للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان، بجانب مشاركته في المسابقة الرسمية.

- يتنافس على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان 21 فيلما، من بينهم «Mona Lisa and the Blood Moon» إخراج آنا ليلي أميربور، «Un Autre Monde» إخراج ستيفاني بريز، «The Lost Daughter» إخراج ماجي جيلنهال.

- يرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج والكاتب الكوري الجنوبي بونج جون هو، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، المخرج الإيطالي سافيريو كوستانزو، الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إريفو، الممثلة الكندية سارة جادون، مخرج الأفلام الوثائقية ألكسندر ناناو، بالإضافة إلى الكاتبة والمخرجة الصينية كلوي تشاو.

- يشارك في قسم «آفاق» المخرج المصري محمد دياب بفيلم «أميرة» بطولة صبا مبارك، وتدور أحداث الفيلم فتاة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، كبرت وتعتقد أنها ولدت بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها المسجون، ولكن، إحساس أميرة يتحطم بهويتها، عندما تكتشف أن والدها عقيم، وتنطلق في مهمة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ ما تبقى من هويتها بينما ينهار عالمها.

- في قسم «Orizzonti Extra» تنافس المخرجة اللبنانية مونيا عقل بفيلم بعنوان «كوستا برافا» بطولة نادين لبكي وصالح بكري، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تترك بيروت بسبب التلوث وتهرب إلى منزل جبلي، ولكنها تفاجأ بإنشاء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.