جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 54 لكلية الطب

احتفلت جامعة أسيوط بتخريج الدفعة 54 من طلاب كلية الطب، والذي أقيم بأرض المخيم الكشفي الدائم بجوار كلية التربية بالجامعة كمقر مفتوح وملائم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سعد زكي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، بالإضافة إلى كوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وعدد من مديري رعاية الشباب بالجامعة وحشد من الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بما يحظى به أبناء كلية الطب من رواد العمل الطبي من مكانة مرموقة وما لهم من بصمات واضحة في إثراء الحركة العلمية والطبية داخل الجامعة.

وأكد على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من شباب الأطباء لتمكنهم من المنافسة في سوق العمل على نحو يليق باسم ومكانة الجامعة، بما يساهم في رفع مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وفي قيام مستشفيات الجامعة بدورها الريادي المتميز الذي احتلت خلاله المركز الأول على مستوى صعيد مصر في إجراء أكثر العمليات الجراحية دقةً وتعقيداً وما تستقبله من أعداد هائلة من المرضى تتجاوز 2 مليون مريض سنوياً.