«مصطفى» في أول تصريح له: «بكيت لما عرفت إني أول الثانوية الفنية»

قال الطالب «مصطفى نبيل»، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية، بنظام الخمس سنوات، إنه لم يتوقع حصوله على المركز الاول على مستوى الجمهورية.

وأضاف «نبيل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تلقى اتصالاً من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الثلاثاء، لإبلاغه بحصوله على المركز الأول، إلا أنه لم يصدق الأمر في بدايته.

وتابع بقوله: «بكيت من الفرحة، وحمدت ربنا، ولكني لسة في صدمة من المفاجأة حتى الآن»، مشيراً إلى أن الخبر أفرح عائلته كثيراً.

وقال «مصطفى»، ابن مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إنه يقضي حالياً عطلة الصيف في مدينة دمياط، مع بعض من أصدقائه، وتابع بقوله: «كان نفسي طبعاً اللحظة دي أكون وسط عائلتي، لنفرح سوياً».

وتابع أنه تخصص في قسم البرمجة بمدرسة تكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد أهم الاقسام المطلوبة حالياً في سوق العمل، واستطرد بقوله: «أكيد هكمل تعليمي بإذن الله، وأنوي الالتحاق بكلية الهندسة»، مشيراً إلى أنه سيختار قسم البترول، حال إتاحة التنسيق له.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أسماء أوائل الثانوية الفنية، بنظام خمس وثلاث سنوات، حيث حصل الطالب «مصطفى مجدى نبيل محمد»، علي المركز الأول للدبلوم الفني الصناعي نظام 5 سنوات، بمجموع 988 درجة، من أصل 1000 درجة، بنسبة 98.8%، فيما حصل الطالب «عبد الله رضا عبد الله عبد الحليم»، على المركز الأول بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، نظام 3 سنوات، بنسبة 99.43%.

وحصل الطالب «محمد منصور»، على المركز الأول بمجموع نسبته 98.77%، بدبلوم التعليم والتدريب المزدوج، وحصلت الطالبة «ميسرة مصطفى حامد خلف»، على المركز الأول بدبلوم الإعداد المهني، بمجموع نسبته 93.60%.