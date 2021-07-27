المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعم قيس سعيد: حان وقت المحاسبة

اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية مساء يوم 25 يوليو، تُمثل منعرجا تاريخيا على غاية من الأهمية في حياة التونسيين.

وأكد المرصد في هذا الخصوص على عد نقاط تمثلت في:

1- إن القراءة الخاصّة للسيد الرئيس بخصوص الفصل 80 من الدستور تحترم في مجملها روح الدستور الذي ينصّ بالخصوص في فصليه الثاني والثالث على أن «تونس دولة تقوم على إرادة الشعب» وعلى أن «الشعب هو صاحب السيادة».

ولقد جاءت الإجراءات الرئاسية مستجيبة لمطالب الشعب التونسي التي عبّر عنها في مظاهرات شعبية عارمة.

2- إن الإعلان عن خارطة طريق للمراحل القادمة ضروري حتى يعرف الشعب ما يتمّ التخطيط له في المستقبل القريب من إجراءات حتّى يطمئنّ على نجاح المسيرة التصحيحيّة التي تمّ الشروع فيها.

3- يدعو المرصد إلى الإسراع في القيام بالإجراءات القانونية والقضائيّة بخصوص من عمد إلى الإضرار بقوت الشعب وبصحته وإلى التلاعب بمؤسسات الدولة ممّا أدى إلى فقدانها لمشروعيّتها، حتى لا نترك لأعداء الوطن والشعب فرصة إعادة تنظيم صفوفهم.

4- يدعو المرصد السيد رئيس الجمهورية التونسية أن يُنشئ لجنة مُتكوّنة من حكماء تونس من أصحاب الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير المراحل القادمة.

5- يدعو المرصد للتسريع باتخاذ الاجراءات التحفظية في انتظار البت فيها قضائيا ازاء الأعمال والتصريحات التي صدرت عن أحزاب وجمعيات وأفراد دعموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة الارهاب وتدخلوا أو كانوا محل شبهات في ملفات الاغتيالات والعمليات الإرهابية.

6- يُذكّر المرصد بالدعوة التي توجّه بها إلى أصحاب القرار منذ شهر فيفري الماضي لتطبيق مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات، ويعتبر أن الوقت قد حان لتطبيق القانون، ممّا سيرفع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الذين خالفوا القانون أثناء حملتهم الانتخابية.