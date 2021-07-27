وزير خارجية الجزائر ينهي زيارته لتونس بعد تسليم رسالة لقيس سعيد

أنهى وزير خارجية الجزائر، زيارة لتونس، بعد أن سلم رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى نظيره التونسي قيس سعيد، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من مظاهرات غاضبة.