«صابر»: تخصيص 5 آلاف متر لإقامة حي جديد بمدينة نصر

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم تخصيص 5 آلاف متر بنطاق مدينة نصر، لإقامة مقر الحي الجديد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الحي الجديد يشمل مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا - والمنطقة الواقعة خلف النادي الأهلي، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار على اسم الحي الجديد حتى الآن، وهناك خيارين للتسمية إما حي الأمل أو حي ثالث مدينة نصر، مؤكدا أن الحي الجديد يساهم في تخفيف العبء عن حي شرق مدينة نصر الذي يغطي 90 كيلو مترا.

وأضاف «صابر» لـ«الوطن»، أن الحي الجديد يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك تماشيا مع أعمال تطوير مدينة الأمل التي تحظى بأعمال تطوير بعد توجيه القيادة السياسية للحكومة برفع كفاءة المنطقة ورفع كفاءة الشوارع ومدها بالخدمات والمشروعات اللازمة ورصف الطرق من أجل حياة أفضل.

تعديل المكونات الإدارية لعدد من الأحياء

وحول إجراءات إقامة حي ثالث مدينة نصر، أكد المهندس إبراهيم صابر، أن محافظة القاهرة بقيادة المحافظ اللواء خالد عبد العال، تتابع إجراءات استحداث حي جديد يشمل نطاقه قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مع تعديل المكونات الإدارية لأحياء أول وثان مدينة نصر والنزهة ومصر الجديدة والمقطم ومنشأة ناصر، للتوافق مع الحدود الإدارية والجغرافية لأقسام الشرطة الواقعة في نطاق تلك الأحياء، خاصة بعد صدور قرار إنشاء حي جديد بمدينة نصر.

تسمية الحي الجديد

وفيما يتعلق بتسمية الحي الجديد، أشار نائب المحافظ إلى أنه جار دراسة اقتراحين بشأن تسمية الحي الجديد، وهما حي ثالث مدينة نصر وحي الأمل، مؤكدا أنه سيتم استطلاع رأي المواطنين ونواب مجلسي النواب والشيوخ، للاستقرار على تسمية الحي، لافتا إلى أن تسمية حي الأمل هي الأرجح نظرا لتبعية مدينة الأمل، وما تشهده من أعمال تطوير، إلى نطاق الحي الجديد.