محافظ القاهرة يوزع الهدايا واللحوم على الأيتام في مصر القديمة

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، المواطنين، في آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف، وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إقامة شعائر الصلاة وغلق مصلى النساء و مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي .

وحرص محافظ القاهرة عقب آداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين، ودعا إلى عدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.

وعقب انتهائه من صلاة العيد ، زار اللواء خالد عبد العال دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة لتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك ومشاركتهم فرحة العيد حيث قام بتوزيع الهدايا ولحوم الأضاحي عليهم.

واطمأن المحافظ خلال الزيارة على مستوى الرعاية المقدمة للأيتام مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للموجودين بها وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة .

وتضم دار الهنا 83 طالبا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية و5 طلاب بالتعليم الجامعى وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار فى زواجهم ورعايتهم بعد الزواج.