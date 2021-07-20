محافظ القاهرة يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية في الحدائق

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حديقة الفسطاط والحديقة الدولية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى.

وشدد محافظ القاهرة على العاملين بالحدائق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد.

محافظ القاهرة: استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة

وأكد محافظ القاهرة أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق، والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها، وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.

.ذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا، مقسمة إلى ورديات بالتناوب.

وأعلنت المحافظة، تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس تعمل كخدمة خاصة يتم تشغيلها خلال إجازة العيد فقط لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة، مع توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، والتركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية.