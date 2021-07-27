أمين عام حركة الشعب التونسية لـ«الوطن»: قرارات الرئيس أعادت الثورة للمسار الصحيح

قال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب في تونس، إن القرارات التي أقدم عليها الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعادت الثورة لمسارها الصحيح، الذي انحرفت عنه بسبب حركة النهضة الإخوانية، التي حوّلت السلطة إلى خدمة لصالح الإخوان في تونس.

وأضاف المغزاوي، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنه «خلال فترة حكم الإخوان لتونس، اغتيل المعارضان شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وغيرهما من المناضلين واغتيل جنودنا على أيدي المتطرفين».

وتابع الأمين العام لحركة الشعب في تونس: «الرئيس قيس سعيد اتخذ قراراته في إطار الدستور، الذي كتبته حركة النهضة الإخوانية، واستعمله بكل حنكة سياسية، وهي حركة شجاعة منه، وقام الشعب التونسي بتأييده، ونزل إلى الشوارع للوقوف خلفه، بالرغم من فيروس كورونا المستجد، ودرجة الحرارة المرتفعة، التي شهدتها تونس في يوم 25 يوليو الماضي».

ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.

واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها أمس الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، إن «البعض تحدث أمس عن انقلاب، ولا أعرف في أي كلية حقوق درسوا، لكن كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟».

وتابع سعيد: «هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لمنع الخطر الداهم»، مشيرا إلى أن هناك فئة تسعى إلى «تفجير الدولة من الداخل»، ونهب ثرواتها، لافتا إلى أنه لن يسمح بذلك.

وأضاف سعيد أن «البعض حاول الانفراد بالسلطة، والاستيلاء على كل مقدرات الدولة».

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء، و«عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع».

وطمأن الرئيس المواطنين بأن «الدولة قائمة»، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.

وأصدر رئيس الجمهورية أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.