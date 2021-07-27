الأولى على التجارية المتقدمة بسوهاج: «سألتحق بكلية التجارة»

حالت الظروف المادية من أن تلتحق بالثانوية العامة، رغم حصولها على مجموع مرتفع في الشهادة الإعدادية، فقرر الدها أن يلحقها بالمدرسة الفنية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات، بمدينة سوهاج، وتفوقت في دراستها لتحصل علي المركز الأول على مستوى الجمهورية، لتحقق حلمها بالالتحاق بالتعليم الجامعي، لتسعد والدها الذي كان يشعر بتأنيب الضمير، لعدم إلحاق ابنته بالتعليم الثانوي لضيق ذات اليد.

وقالت «أسماء زكريا»، الأولى على الجمهورية في التعليم الثانوي التجاري بمدرسة التجارة المتقدمة نظام خمس سنوات بمحافظة سوهاج، إنها رضيت بالتعليم الفني، رغم أنها كانت متفوقة وحصلت على مجموع كبير في الشهادة الإعدادية، لكن شغفها بالتعليم والتفوق لم توقف، فقررت الجد والاجتهاد في دراستها، لتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن تفوقها يرجع إلى مواظبتها على الصلاة وقراءة القرآن، كما أن أسرتها وفرت لها الجو المناسب، قائلة إن «الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً»، وأضافت أن والدتها تقلت اتصالاً هاتفياً من أحد المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأخبرها بالنتيجة، فكانت هناك سعادة بالغة لدى الأسرة، لافتةً إلى أنها تعتزم الالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس.

وأضافت أنها مخطوبة إلى شاب يسكن بالقرب من جامعة عين شمس، وأنها ستتزوج بعد شهر، واتفقت مع خطيبها على استكمال دراستها في كلية التجارة بجامعة عين شمس، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع تفوقها، لكنها لم تكن تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية.

أما الدها «زكريا محمد»، مدرس، فقال إن الظروف المادية منعته من إلحاق ابنته «أسماء» بالتعليم الثانوي، موضحاً ان ابنته متفوقة فى الدراسة، وكان من الممكن أن تدخل ثانوي عام، ولكنه اختار لها المدرسة الفنية التجارية المتقدمة، بسبب الظروف المادية، لكن الله عوضها عن ذلك بأن تكون الأولى على مستوى الجمهورية، وأنه اشترط على خطيبها أن تستكمل دراستها بعد زواجها.

أما والدتها فقالت إن ابنتها متفوقة ومجتهدة، وأن سعادتها كبيرة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موضحةً أن أشقاءها جميعهم متفوقون في جميع المراحل الدراسية، وشقيقتها الكبرى طبيبة، والثاني موظف بالحجر الصحي بمطار سوهاج، والشقيقة الثالثة فى الثانوية العامة، وشقيقتها الأخيرة في المرحلة الإعدادية.