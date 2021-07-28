471 مشروعا في مجالات الرياضة والتعليم والصحة بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة كبيرة في مختلف المجالات، لا سيما الشباب والرياضة والتعليم والصحة، حيث تم تنفيذ 471 مشروعا فى تلك المجالات في إطار اهتمام الدولة بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم مع اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات، رصدت «الوطن» حجم المشروعات التي شهدتها محافظة القاهرة خلال السنوات الماضية وهى كالتالى..

مشروعات في مجال الرياضة

- 87 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة تصل إلى المليار جنيه في مجال الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

-الانتهاء من تنفيذ 42 مشروعا بتكلفة تبلغ 682 مليون جنيه وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي المشروعات تباعًا.

- التركيز على إنشاء وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مشروعات تعليمية

- شهدت منظومة التعليم بالقاهرة طفرة من خلال استحداث وسائل تكنولوجية حديثة وبناء مدارس جديدة وتطوير القديمة وتجديد البنية التحتية.

- تنفيذ 240 مشروعا تعليميا بالقاهرة منها 74 مدرسة إنشاء جديد، بسعة 2583 فصلا بتكلفة 2 مليار و283 مليون جنيه.

- العمل على الحد من الكثافات داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتركزت المشروعات التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا وتحديدا بأحياء المرج ومنشأة ناصر والمعادي والتبين والسلام والمعصرة ودار السلام والبساتين و15 مايو وحلوان والسيدة زينب.

- جارٍ الانتهاء من 76 مشروعا منهم 21 مدرسة إنشاء جديد بسعة 666 فصلا بتكلفة 582 مليون جنيه.

مشروعات الصحة

- أما في مجال الصحة حظيت القاهرة بتنفيذ 81 مشروعا طبيا بتكلفة 1,795 مليار جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ 63 مشروعا بتكلفة 1139.8 مليون جنيه منهم 2 مستشفى إنشاء جديد هما مستشفى دار السلام و 15 مايو بتكلفة إجمالية 628 مليون جنيه.

- يضم المستشفيان أكبر مركز لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة مواطنى القاهرة والمحافظات المجاورة.

-إنشاء 14 مركزا طبيا جديدا لخدمة المناطق الشعبية والمساكن البديلة للعشوائيات مثل مركز طبي عزبة النصر بالبساتين.

- إقامة 4 مراكز طبية بالأسمرات ومركز طبي بالمحروسة ومركز طبي بأهالينا وتطوير وتجهيز 28 مركزا بإجمالي 42 مركزا بتكلفة إجمالية 392 مليون جنيه.