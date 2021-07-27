الشرطة تنتشر في مكان العثور على جثة الطفلة «سجدة» بالحامول

تكثف قوات الشرطة بمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث المركز، وبحضور العميد حسام نبيه، مأمور مركز الشرطة ومعاوني المباحث، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، من تواجدها بقرية «الثمانين»، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، بعد العثور على الطفلة «سجدة السيد أشرف»، 4 سنوات، التي عُثر عليها مقتولة ومُلقاه أسفل بير سلم منزل جيران جدها لوالدتها.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الطفلة، وقبل نقل جثمانها إلى مستشفى الحامول المركزي ومنه إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان، للوصول لسبب الوفاة خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنباءً عن اغتصابها وسرقة قرطها الذهبي ثم قتلها وإلقائها تحت بير سلم أحد المنازل.

وتقوم الشرطة باستدعاء بعض الأقارب لسؤالهم عما حدث، خاصةً عقب إبلاغهم الشرطة بتغيبها منذ أمس الاثنين، أثناء لهوها مع إحدى أقرانها من الأطفال، ثم ذهبت لشراء حلوى حيث اختفت بصورة مفاجئة، ويجري البحث عن ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة ما يجري تداوله بين الأهالي وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان اهالي القرية قد عثروا على الطفلة سجدة مقتولة وملفوفة في جوال أسفل سلم المنزل المقابل لمنزل جد الطفلة، وجرى إبلاغ الشرطة، وحرر ذووها محضرا بمركز شرطة الحامول، أمس باختفائها.

ورجحت مصدر أمنية أنه من الممكن أن تكون مقتولة بسبب سرقة قرطها الذهبي، حيث لم يتم العثور عليه في أذنيها، وأن هناك أثار مقاومة على جسدها، حيث انتقلت قوة من الشرطة، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث الحامول، إلى القرية لفحص ملابسات العثور على جثمان الطفلة.

وأوضحت المصادر أن الأهالي أبلغوا الشرطة بالعثور على جثة الطفلة، وأن هناك عدد من المشتبه بهم، بينهم شخص يُرجح أنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة، كما يجري استجواب بعض الشهود والأهل والجيران، فضلا عن البحث عن كاميرات مراقبة في المكان والتحفظ عليها وتفريغها.