بالأسماء.. نتيجة تعيين خطباء المكافأة على بند التحسين بالأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين (نظام الأجر مقابل العمل) الذين اجتازوا المقابلة بنجاح من محافظة القليوبية، وبعض المحافظات الأخرى الذين كان لهم عذرا عن دخول الامتحان في اليوم المحدد لمحافظاتهم، وهم:

1. إسلام هشام شعبان شعبان، القليوبية

2. طارق عبد الله حسن حافظ، القليوبية

3. محمود صابر أحمد سليمان هيكل، القليوبية

4. إبراهيم رفاعي كامل رفاعي، القليوبية

5. ضياء رؤيا أحمد إسماعيل القاضي، القليوبية

6. فرج سعيد فرج عبد العزيز، القليوبية

7. محمد رمضان عبد السلام عبد الحليم جاد الله، القليوبية

8. أحمد عبد الرحيم سالم عبد الرحيم، القليوبية

9. أحمد عبد العزيز كمال محمود، القليوبية

10. محمد سيد سالم محسن، القليوبية

11. محمود السيد محمد عبد الواحد، القليوبية

12. محمد سيد عبد الحق عبد الغني، القليوبية

13. صابر محمد إبراهيم عكة، القليوبية

14. محمود حسن محمود سليمان، القليوبية

15. عبد الله محمد نور الدين حسين سلام، القليوبية

16. عصام أحمد محمود محمد، القليوبية

17. خالد عمر فنجري حمودة، القليوبية

18. طاهر فتحي أحمد بيومي، القليوبية

19. محمود سامي عبد العزيز عبد الغني، القليوبية

20. محمد أحمد عبد السلام محمد، القليوبية

21. محمد سيد عبد الفتاح أحمد، القليوبية

22. ضياء الدين سعيد محمد عفيفي البربري، القليوبية

23. سامح بسيوني محمد شحاتة، القليوبية

24. علي مسعد علي الجوهري، القليوبية

25. حامد جلال حامد عبد الغني، القليوبية

26. صبحي شعبان محمد مصطفى، القليوبية

27. محمود محمد محمد شاذلي عامر، القليوبية

28. عبد الرحمن أحمد موسى أحمد، القليوبية

29. طارق محمد صابر القصري محمد، القليوبية

30. كريم محمد أحمد محمد، القليوبية

31. عبد العال حسين عبد العال قرطام، القليوبية

32. محمود طارق عفيفي عبد الفتاح، القليوبية

33. ياسر محمد علي محمد عبد الوهاب، القليوبية

34. محمد حسين عبد الحميد عبد التواب، القليوبية

35. محمد محروس عبد الحليم عبد الفتاح غانم، القليوبية

36. أشرف سعد كامل سعد، الإسكندرية

37. محمد علي يوسف البواب، الإسكندرية

وأكدت الأوقاف، على المديريات، التابعين لها، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة؛ لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل، اعتبارًا من 1- 8- 2021م، وفق الخطة المعتمدة لذلك.