لو مرتبك أكثر من ألفين أو معاشك ألف جنيه.. هل تستحق بطاقة تموين جديدة؟

يلجأ العديد من المواطنين، غير الحاملين لبطاقة التموين، إلى الاستفسار عن مدى أحقيتهم في الحصول على بطاقة الدعم التمويني، سواء كانوا موظفين ويتقاضون راتبا شهريا، أو أصحاب معاشات ويصرفون معاشا شهريا أيضا.

لو مرتبك 2000 جنيه أو معاشك 1000 جنيه.. هل تستحق بطاقة تموين؟

وقال مصدر في وزارة التموين، إن السؤال الأشهر الذي تلقوه هو لو أن الموظف يتقاضى 2000 جنيه أو صاحب المعاش يحصل على 1000 جنيه، فهل يحق له البدء في طلب استخراج بطاقة تموين جديدة أم لا، وأوضح المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»: «يحق لأي موظف راتبه لا يتعدى 2400 جنيه، وأي مواطن يحصل على معاش لا يتعدى 1500 جنيه، أو أرملة أو مطلقة، أو عامل من العمالة اليومية أو العمالة غير المنتظمة، في الحصول على بطاقة تموين هو وأسرته بشرط ألا يتعدى عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد»، موضحا أن هذه الأحقية تأتي بناءعلى القرار الوزاري الصادر من الدكتور عَلِي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في نهاية شهر يونيو الماضي بتحديد الفئات المستحقة لبطاقة التموين.

من هي الفئات المستحق لها عمل بطاقة تموين جديدة؟

وشمل قرار الوزير عن الفئات المستحقة للدعم التالي: «تستخرج بطاقة تموين تمنح حاملها الحق في الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي ومعاش والسادات ومعاش مبارك، ومعاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين ‪، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه». وأتاحت وزارة التموين طلب إصدار بطاقة تموين جديدة للمواطنين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، تخفيفا على المواطنين من إنهاء خدماتهم بسهولة ويسر.

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