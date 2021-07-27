سفير ألمانيا بحفل وداعه بـ«GUC»: المدارس الألمانية تعبر عن عمق العلاقات مع مصر

أبدى السفير الألماني بالقاهرة، الدكتور سيريل چان نون، سعادته بالتواجد في مقر الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن الأخيرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤسستان في غاية الأهمية لدولة ألمانيا، وأن وراء كل قصة نجاح شخص مبدع ومتميز، وهو الدكتور أشرف منصور، الذي تلقى تعليمه في ألمانيا، ونقل الخبرة الألمانية إلى مصر، وعاد بفكرة لم تخطر على بال أحد وهذه الفكرة نراها الآن مزدهرة ولامعة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته اليوم الجامعة الألمانية بالقاهرة بمقرها بالتجمع الخامس لتكريم السفير الألماني بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وقال السفير الألماني في القاهرة، إنه إلى جانب الجامعة الألمانية والجامعة الدولية في مصر، توجد أيضا المدارس الألمانية، التي تعبر بصدق عن عمق العلاقات بين مصر وألمانيا، لافتا إلى أن المدارس والجامعات تعمل على تخريج سفراء للبلدين، وهو أمر يعمق العلاقات بين الدولتين.

وتابع بأن الجامعة الألمانية تقوم بتخريج أشخاص يعملون بجد وعلم، وهو أمر يؤثر بشكل إيجابي في الدولتين الألمانية والمصرية، وأنه سوف يغادر القاهرة بعد أيام قليلة متوجها إلى هولندا، وأنه على ثقة أن الجامعة الألمانية لديها علاقات قوية تجعلها على تواصل مستمر مع كافة الأطراف من أجل تعزيز النجاح الذى تحقق على مدى السنوات السابقة.

وأشار إلى أن مصر سوف تظل تحتل مكانة كبيرة في قلبه وأنه سيكون على تواصل دائم مع الأصدقاء المصريين، مقدما الشكر للجامعة الألمانية بالقاهرة على حفاوة الاستقبال والتكريم.