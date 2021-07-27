رئيس «GUC»: حجم الاستثمارات الألمانية بمصر بلغ نحو 7 مليارات دولار

رحب الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالسفير الألماني بالقاهرة، مقدما الشكر له على كافة المجهودات التي قدمها على المستوى المهني والشخصي، مشيرا إلى أنه بالرغم من المشكلات التي واجهها العالم بسبب فيروس كورونا إلا أنه قدم إنجازات يشهد لها الجميع.

وأضاف الدكتور أشرف منصور، خلال احتفالية وداع السفير الألماني بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، أن السفير الألماني بالقاهرة، نجح في تعزيز العلاقات المصرية الألمانية المتميزة على كافة الأصعدة، موضحا أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء المصريين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات يورو، فيما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 7.1 مليار دولار.

وتابع بأن هناك العديد من الاتفاقات الثقافية بين مصر وألمانيا تمت في خمسينيات القرن الماضي، إلى جانب عدد آخر من الاتفاقيات شهدتها العقود الماضية، فضلا عن التواجد الألماني في مصر من خلال المؤسسات العلمية، ومن ضمنها الجامعة الألمانية بالقاهرة، كما أن العلاقات الألمانية بدأت من خلال تأسيس المدارس الألمانية، وبلغت إلى الآن 9 مدارس، إلى جانب الغرفة التجارية الألمانية، فضلا عن تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهما يمثلان 42% من حجم التعليم العالي الألماني خارج دولة ألمانيا.

وأضاف الدكتور أشرف منصور، أن الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الجديدة، يمثلان أكبر تجمع علمي وثقافي ألماني، يقام خارج ألمانيا، يدار من خلال فريق من الأساتذة المتخصصين، وهما أيضا أكبر مركزين لتعليم اللغة الألمانية في المنطقة، مشيرا إلى أن السفير الألماني بالقاهرة قدم العديد من أوجه الدعم لفرع الجامعة الألمانية ببرلين.

ونوه منصور إلى أن السفير الألماني قام بدعم وتسهيل سفر طلاب الجامعة الألمانية إلى ألمانيا في ظل ظروف جائحة كورونا، من أجل أن يستكمل الطلاب دراستهم وحصولهم على الدرجات العلمية، فضلا عن مشاركته في كافة الفعاليات التي نظمتها الجامعة خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى أن السفير الألماني بالقاهرة أكد خلال مؤتمر صحفي سابق، عُقد الشهر الماضي بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أن مصر وألمانيا تجمعهما علاقات متميزة، وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الدولية، يمثلان صورة ممتازة من هذه العلاقة، وأن العلاقات بين البلدين تزداد عمقا وتوسعا كل عام، ليس فقط على مستوى التعليم، ولكن على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وأن مصر دولة هامة جدا لألمانيا على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا.

وأضاف أن السفير الألماني أكد أن علاقات مصر وألمانيا تشكل أهمية كبري في المنطقة، وحفظ الاستقرار فيها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن أي مسألة تؤثر على مصر فهي تؤثر علينا أيضا، مقدما الشكر للسفير الألماني على كلماته الطيبة عن مصر.

من جانبه، قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر السابق بألمانيا، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إنه سعيد بالمشاركة في حفل تكريم سفير ألمانيا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأضاف أن مصر شريك هام وأساسي للقارة الأوروبية، فضلا عن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا التي تزداد عمقا في مختلف المجالات.