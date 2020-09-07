الجامعة الألمانية بالقاهرة تكرم أوائل المحافظات

تستقبل الجامعة الألمانية بالقاهرة، غداً الثلاثاء، أوائل المحافظات المصرية وذويهم للإحتفاء بهم، وتوزيع المنح السنوية المخصصة لهم، والمدرجة ضمن منحة "البرنامج الرابع – أوائل المحافظات".

وتغطى هذه المنحة الكاملة تكاليف الدراسة لحين الحصول على درجة البكالوريوس بإحدى كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة، فى تخصصات الهندسة بفروعها الهندسة علوم المواد، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الهندسة المعمارية، وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وهندسة الاعلام، والصيدلة، وتكنولوجيا الإدارة، والعلوم التطبيقية والفنون، والحقوق والدراسات القانونية.

وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول، ومصروفات طوال فترة الدراسة (أربعة أو خمسة أعوام أكاديمية بحسب الكلية المختارة) تأمين المعامل، والتنقل، ومصروف شهري للإعاشة والسكن للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة.

وأخذت الجامعة على عاتقها تحقيق مبدأ الإتاحة لأبناء محافظات مصر بتخصيص حصة من المنح لاثنين من أوائل الثانوية العامة بكل محافظة، بحيث يتوفر لهم التعليم الألماني المتميز القائم على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطبيق العملي في مرحلة ما قبل التخرج، في جامعة تضم خيره الطلاب والأستاذة العلماء المصريين والألمان.

وتنص لوائح منحة البرنامج الرابع على أن يدرس الطالب كامل الساعات النظامية المقررة لكل فصل دراسى، وأن يتخرج فى الوقت المحدد، وأن يلتزم بكل نٌظم الجامعة من الإقامة بالسكن الطلابي، وتحقيق متوسط درجات تراكمى "جيد أو أفضل" من خلال التقييم الأكاديمى السنوي.

وتضمنت شروط الجامعة لحصول الطالب على منحة "أوائل المحافظات"، أن يكون مصري الجنسية، ومسجلًا في الصف الثالث الثانوي فى إحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات للعام الدراسي 2019-2020 ، وألا يكون منقولًا أو حاصلًا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة، وأن يكون متميزًا أكاديميًا من بين العشرة الأوائل على مستوى محافظته، على أن تختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة بناء على مجموع الثانوية العامة، شريطة اجتيازه لاختبارات القبول بالجامعة والقدرات الخاصة سواء كان بكليتى العلوم التطبيقية والفنون وبرنامج الهندسة المعمارية فى حالة اختيار الطالب الإلتحاق بإحداهما.