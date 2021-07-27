مغني الراب الجوكر يتحدى محمد رمضان بأغنية «رقم واحد ده مش أنت»

أطلق مغني الراب أحمد ناصر «الجوكر»، أحدث أعماله الغنائية وتحمل اسم «رقم واحد ده مش أنت»، بشكل فيديو كليب مصور.

وتمثل أغنية «الجوكر» الجديدة، عودة منتظرة لأحد أشهر مغنيي الراب في مصر بعد غياب دام أكثر من عامين، تناثرت خلالها شائعات حول قراره اعتزال الغناء، ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي جديد مثير للجدل، وتم تصويره بشكل فيديو كليب في منطقة الهرم، وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقى وحتى «الاستايل» الخاص به، وذلك بشكل جديد ومختلف كليا عن كافة أعماله السابقة.

ويغير الجوكر جلده الموسيقي عبر الأغنية الجديدة، من خلال سيره على غرار لون «تراب راب»، الموضة الجديدة لموسيقى الراب وهو اللون المغاير تماما لأسلوب الجوكر الغنائي فيما مضى، وتجمع الأغنية الجديدة لأول مرة بين الجوكر والموزع الموسيقي هرم، وهي من إنتاج «ذا بيسمنت ريكوردز» للمنتج محمد الشاعر.

ويتضح من اسم الأغنية «رقم واحد ده مش أنت»، كونها تحمل نظريات تفسيرية عدة حول معانيها، باعتبارها مهاجمة مباشرة من الجوكر للفنان محمد رمضان، والذي اشتهر في الساحة الغنائية بعدة ألقاب أبرزها «نمبر وان» أو «رقم واحد»، كما تحمل الأغنية نظرية أخرى أعم كونها تحدي مباشر من الجوكر لكافة مغنيي الراب في الساحة حاليا، خاصة أشهرهم أبيوسف وويجز وبابلو.