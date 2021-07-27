دفتر محاكمات اليوم.. «المليار دولار» و«الجوكر» الأبرز

تشهد المحاكم اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والمحاكمات أبرزها «داعش السلام»، «الجوكر»، «عقار جسر السويس»، وإعادة إجراءات قضية محاكمة متهم فساد المليار»، والفصل في طعن 19 متهما بالتخابر مع حماس»، و«نظر دعوى ضد رامز جلال و قناة إم بي سي».

داعش السلام

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين اثنين بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميا بـ«داعش السلام».

طعن 19 متهما في قضية التخابر مع حماس

تفصل محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، في طعن 19 متهما في قضية التخابر مع حماس، على الحكم الصادر ضدهم بالمؤبد والمشدد الصادر عن الدائرة الأولى إرهاب في وقت سابق.

رامز جلال وشركة إم بي سي مصر

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة ضد رامز جلال وشركة إم بي سي مصر وشركة آي بروديوسر، من قبل الفتاة هيام سليم تتهمهم بسرقة فكرتها والتعدي على الملكية الفكرية لبرنامج رامز جلال، الذي تم عرضه بشهر رمضان السابق.

وذكرت صحيفة الدعوى، إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج «رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية.

خلية داعش حلوان

تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين في «خلية داعش حلوان» في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

محاكمة فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تفصل الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، فى قضية محاكمة فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

«تنظيم جند الله»

تنظر الدائرة 3 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية تأسيس «تنظيم جند الله»، بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات.

عقار جسر السويس

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة،اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حبس المتهمين في واقعة عقار جسر السويس المنكوب.

فساد المليار دولار

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد المليار دولار».

الجوكر

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية «الجوكر»، التي تضم المقاول الهارب محمد علي، و103 متهمين بنشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020.

سما المصري في سب وقذف المعزول مرتضى منصور

كما تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم في قضية أقامها المعزول مرتضى منصور، ضد الفنانة سما المصري، التي يتهمها فيها بتوجيه السب والقذف له عبر موقع التواصل الاجتماعي.

مجدي عبد الغني وخلافات الميراث مع عائلته

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، قضيتين جديدتين للكابتن مجدى عبد الغني على خلفية قضايا الميراث مع أقاربه.

كان عدد من أقارب الكابتن مجدى عبد الغنى أقاموا عدة دعوات قضائية أمام محكمة الدقي ضده، وذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عن تسليمهم حقهم في الميراث الشرعي لهم، كما طالبوا المحكمة بتطبيق القانون.