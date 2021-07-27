الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة «مبارك كول» بالفيوم

أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، عن فتح باب التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، للالتحاق بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج «مبارك كول» للعام الدراسي 2021/ 2022 بمقر المدرسة، والتي يُقبل الكثيرون على الالتحاق بها نظراً لدفعها رواتب شهرية للطلاب، كما أنّ نظام الدراسة بها عملي وتوفر فرص عمل للطلاب فور تخرجهم، موضحاً شروط والأوراق المطلوبة للتقديم، حيث بدأ التقديم من يوم أمس الاثنين، الموافق 26 يوليو، ويستمر حتى 5 أغسطس المُقبل.

فتح باب التقدم لمدرسة مبارك كول.. الأوراق المطلوبة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عدداً من الأوراق المطلوبة للتقدم لمدرسة مبارك كول، التعليم والتدريب المزدوج بالفيوم، وهي:

- صورة من استمارة التنسيق الالكتروني الدالة على التقديم في مدرسة أخرى

- استمارة إبداء الرغبة من داخل المدرسة

- صورة شهادة الإعدادية لهذا العام 2021

فتح باب التقدم لمدرسة مبارك كول.. الشروط

-ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 210 درجات

- ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر على 18 عاماً

- أن تكون شهادة الإعدادية حديثة هذا العام 2021

- ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة

فتح باب التقدم لمدرسة مبارك كول.. الاختبارات

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الطلاب المرشحين لدخول اختبارات القبول لمدرسة مبارك كول "التعليم والتدريب المزدوج" ابتداءً من 9 أغسطس المُقبل، على أن يتم ترتيب المجموع ترتيب تنازلي من أعلى مجموع متقدم وصولاً للحد الأدنى للقبول بحيث ألا يزيد عدد الطلاب المرشحين للتقدم للاختبارات عن ضعف عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم في كل تخصص بناءً على الفرص التدريبية المتاحة.

التقدم لمدرسة التعليم والتدريب المزدوج.. تخصصات البنين

- تركيبات كهربية

- ميكانيكا صيانة وإصلاح

- فني طباعة

- فني إداري

التقدم لمدرسة التعليم والتدريب المزدوج.. تخصصات البنات

- ملابس جاهزة

- فني إداري

- سكرتارية طبية