فاطمة عيد ترفض الغناء للأهلي على الهواء: أنا اتفاجئت

طلب الإعلامي سيد علي، من الفنانة فاطمة عيد أن تغني للنادي الأهلي على الهواء مباشرة، ولكنها رفضت وقالت إنها فوجئت بهذا الطلب، فاضطر إلى عرض أغنيتها الجديدة «الأهلي بطل ونص».

مشجعة ومحبة للأهلي

وقالت «عيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إنها أحيت أكثر من حفلة للأهلي، وتحب الأهلي مثل زوجها، مشيرة إلى أنه لو كان الزوج أهلاويا يجب على الزوجة أن تكون مثله، لأن «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ».

ودعت الفنانة للنادي الأهلي قائلة: «تملي الأهلي في ازدهار، وربنا ينصره على مين يعاديه، مش أنا بس اللي بشجع الأهلي، ولكن العالم كله يشجع الأهلي، وزوجي أهلاوي صميم وأنا نفس التركيبة».

راحة للاعبين

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 55 نقطة.

تمرينات للفريق الأول

خاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، بعد الفوز على الإنتاج الحربي.

محاضرة للاعبين من موسيماني

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس، والتي يبحث خلالها الأهلي عن الفوز واستمرار حصد النقاط في المباريات المؤجلة له من بطولة الدوري الممتاز.