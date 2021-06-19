فاطمة كشري لأحمد مكي في عيد ميلاده: هكلمه أدعيله وأهنيه يستاهل كل خير

يحتفل الفنان أحمد مكى بعيد ميلاده الـ43، حيث قدم خلال مشواره الفنى أعمالا مكنته من الاستحواذ على قلوب جمهوره، فيما عرف عنه حبه للعمل الإنساني وبخاصة مع زملائه من الفنانين، ما زاده حبا لدى متابعيه.

الفنانة فاطمة كشرى التى وجهت الشكر لمكى قبل أيام بسبب تكفله بنفقات علاجها، حرصت على تقديم التهنئة له بعيد ميلاده قالئلة: «ربنا يسعده ويشفيه يارب من أى حاجة وحشة ويديله الصحة ويجازيه خير على كل الأعمال الحلوة اللى بيعملها».

وأضافت الفنانة فاطمة كشرى، فى تصريح لـ«الوطن»: «أنا بس دايخة شوية علشان متعلقلي محاليل أول لما أفوق على طول لازم هكلمه علشان أدعيله وأهنيه لأنه يستاهل كل خير».

يذكر أن الفنانة فاطمة كشرى قالت فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الفنان أحمد مكى قد تبنى حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، موضحة «اتفاجئت أن مديرة أعمال أحمد مكى جاتلى وقالتلى أن مكى تعبان ومش قادر يجيلك بنفسه بس بعتنى أخد بالى منك وأشوفك لو محتاجة أى حاجة وفعلا دفعتلى فلوس الأشعة والتحاليل وعشتني كباب وكفتة وركبلى تكييف فى البيت»، الأمر الذي تفاعل معه جمهور السوشيال ميديا مشيدين بما فعله أحمد مكى.

الحالة الصحية لفاطمة كشرى

يذكر أن الفنانة فاطمة كشرى يرجع تدهور حالتها الصحية مؤخرا إلى أنها خضعت لعملية «فتاق» وعندما خرجت من المستشفي اكتشفت أن الطبيب المعالج قد نسي الشاش فى بطنها ما أدى إلى تدهور حالتها ونقلها للمستشفي مرة أخرى.