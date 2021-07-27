بالأرقام.. أعداد مستفيدي «تكافل وكرامة» حتى منتصف يوليو 2021

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أفراد الأسر المسجلة بـبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 33 مليون و666 ألف شخص، حيث أوضح تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد مستفيدي «تكافل» حتى منتصف الشهر الجاري، وصل لمليونين و114 ألفًا و189، بينما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى منتصف يوليو 385 ألف و546 شخص، ووصل عدد مستفيدي «كرامة» إلى مليون و304 ألف و885.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن دعم «تكافل» يتاح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وفي حال تخرجهم يتم استكمال الدعم مع الأسر، فيما يتاح «كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.

إضافة 100 ألف يتيم لبرنامج «تكافل وكرامة»

وقال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لـ«الوطن» إنّه سيتم إضافة 100 ألف يتيم، بالتنسيق مع الجمعيات، إلى برنامج «تكافل وكرامة»، خلال يوليو الحالي، إلى جانب إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، ليحصل كل طالب على مبلغ يتراوح من 250 وحتى 300 جنيه.

مستندات الحصول على الدعم النقدى المشروط

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة مستندات للحصول على الدعم النقدي المشروط، حيث يتم التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات التالية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-- صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.