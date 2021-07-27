«الصحة» عن استهتار البعض بعد انخفاض الإصابات: «كورونا مالوش كتالوج»

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان من استهتار المواطنين، خلال فترة إجازة العيد الأضحى، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا بعد أسبوع من الآن، وهي زيادة طفيفة، ولكن يجب الانتباه إلى أن فيروس كورونا ليس له «كتالوج» ولا يجب الاطمئنان عند انخفاض المنحني الوبائي: «الفيروس مختفاش ومش هيختفي الفترة الحالية».

لابد من الحفاظ على التدابير الصحية كارتداء الكمامات

وتابع المصدر: «لابد من الحفاظ على التدابير الصحية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح والبعد عن التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء».

وناشد المصدر المواطنين ضرورة الإسراع في أخذ لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كافة المواطنين، مؤكدا أن الدولة تسعي إلي تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة للفيروس متوقعة، «كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا كانت الموجة خفيفة.. اللقاح يخفف من أعراض الفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة».

وأضاف المصدر، في تصريحاته، أنه تم تطعيم أكثر من 5 ملايين مواطن بلقاح كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى، خاصة بظهور أي أعراض جانبية خطيرة للفيروس، وكل الأعراض التي سجلتها الوزارة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حمى أو حكة وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن أعداد فيروس كورونا في مصر، ووفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان الرسمية، فإن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا، وكذلك الوفيات الناتجة عنه على مستوى محافظات الجمهورية.