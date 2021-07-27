«الصحة»: تطعيم المسافرين بلقاح كورونا خلال أيام

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستطعم المواطنين المسافرين بلقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال توفير 179 مركزًا لتلقي اللقاح خصصتهم الوزارة للمسافرين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تستعد لاستقبال لقاحي فايزر وجونسون أند جونسون خلال الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على الأكثر.

الصحة: استقبال لقاح فايزر خلال أيام في مصر

وتابع المصدر أن الوزارة قامت بتحديد أنواع معينة للمسافرين وفقا لما تم تحديده من بعض الدول الخارجية، قائلًا: «جونسون أند جونسون هو جرعة واحدة ولكن لقاح فايزر هو عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما، ويجب على المواطنين الحجز عبر موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان لمساعدة الدولة في السيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوى».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم، لأن بعض الدول تطلب هذه البيانات وتشترط الحصول على التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 358 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227970 حتى اليوم.

وكشفت تقارير صادرة من وزارة الصحة والسكان، إلى استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وقالت التقارير إن هناك ارتفاع فى معدلات الشفاء على مستوى مستشفيات العزل الصحي بجميع محافظات الجمهورية، متوقعة استمرار الانخفاض حتى شهر أغسطس المقبل، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.