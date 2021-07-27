الطب الوقائي بالصحة: فتح مراكز التطعيم أمام المسافرين خلال أسبوع

قال دكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كان هدفها توثيق تطعيم المسافرين وليست اشتراط للسفر للخارج وهذا ما تطبقه كل الدول، لافتا إلى أن الشهادة التي وفرتها مصر أفضل من الشهادة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعض الدول اشترطت حصول المسافرين إليها على التطعيم، مبينا أن الراغبين في السفر سيحصلون بموجب التأشيرة أو تذكرة السفر أو الباسبور من خلال كود يسمى «كيور آر كود» معتمد في المطارات ولن يوجد زحام.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الشهادات في الأساس كانت متوفرة باللغة العربية ونسبة صغيرة باللغة الإنجليزية، ولكن بعد اشتراط الدول الحصول على شهادة معتمدة بالإنجليزية، طالبت وزارة الصحة توثيق الشهادة العربية وترجمتها بالإنجليزية، لكي توثق من الخارجية المصرية قبل اعتمادها من السفارات الأجنبية للسفر.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه خلال أسبوع أو 10 أيام سيتم فتح المراكز أمام المسافرين بإجمالي 179 مركزا ولن يذهب المواطن إلى أماكن أخرى لاعتماد الشهادة، ولكن سيحصل على الكود الذي يظهره عند سفره لدول أخرى لأنه سيحصل على تطعيم من مركز التطعيم الدولي.

وألمح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن بعض الدول القليلة لأغراض ليست طبية استثنت بعض اللقاحات، ولكن أغلب الدول تقبل كل اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن وزارة الصحة ميكنت الوفيات والمواليد والمبادرات الصحية، مؤكدا أن الشخص يحصل على شهادة التطعيم لكي يقدمها إلى أي دولة يسافرها مع توفير أنواع مختلفة من اللقاحات.