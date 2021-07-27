«القومي للبحوث»: بعض اللقاحات أصبح تأثيرها ضعيفا على سلالات كورونا

قال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن بعض اللقاحات أصبح لها تأثير ضعيف جدًا على سلالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن التحورات في الفيروسات موجودة بشكل عام، خاصة عندما ينتقل الفيروس من شخص لآخر، فأثناء التكاثر «بيحصل اللخبطة دي، وتتغير في التركيب الوراثي في الفيروس».

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذه التغيرات قد يكون لها تأثير، وقد لا يكون لها تأثير، موضحًا أنه حتى الآن عدد الطفرات التي حدثت في فيروس كورونا عديدة جدًا، «لكن الطفرات اللي كان لها تأثير، حوالي 10 طفرات فقط، من بينها 4 في منتهى الخطورة».

وأشار رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إلى أن الطفرات الخطرة هي «ألفا وبيتا وجاما ودلتا»، حيث إن «ألفا» هي التي ظهرت في بريطانيا، و«بيتا» في جنوب أفريقيا، و«جاما» في البرازيل، و«دلتا» في الهند، موضحًا أن خطورة الأربع طفرات تكمن في زيادة سرعة انتقال الفيروس من شخص لآخر، وأصبحت قدرته على الانتشار أعلى من أي وقت مضى.

وأوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن اللقاحات المستخدمة ضد كورونا «بتكون مضادة لبعض أجزاء من الفيروس، الأجسام المضادة لو ملاقتش النقط دي والأجزاء دي في الفيروس مش هاتموته، عشان كده حساسية السلالات دي للقاحات بقت أقل، مبقاش تأثيرها 100%، وفيه بعض اللقاحات تأثيرها ضعيف جدا على السلالات دي».