مدرب تنس الطاولة بالأولمبياد: مباراة عمر عصر القادمة ضد الصيني «صعبة»

قال الكابتن ماجد عاشور، مدرب مصر للتنس الطاولة، إنَّ لعبة تنس الطاولة تسيطر عليها دولة الصين، فهي متطوّرة فيها بنسبة كبيرة، تليها اليابان وكورويا الجنوبية ثم أوروبا ومصر «إحنا بنعافر عشان نعمل حاجة»، لافتَّا إلى أنَّ أول مباراة للاعب عمر عصر في أولمبياد طوكيو 2020 كانت ضد لاعب أوكراني من أصل صيني ثم سويدي المصنف الثاني على العالم وانتصر عليه «عمر» بنتيجة 4/3 في مباراة عصيبة جدا.

وأضاف «عاشور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنَّ المباراة ضد اللاعب الصيني كانت قوية وفاز بها «عصر» ليصعد إلى ربع النهائي، مبينًا أنَّه سيقابل أعظم لاعب في العالم بتنس الطاولة عبر مباراة صعبة، وإذا فاز سيدخل المربع الذهبي، لافتًا إلى أنَّ اللاعب المصري استعد بشكل جيد، حيث حصل على معسكر في ألمانيا التي يقيم فيها، وبدا جاهزًا ومستعدًا لتحقيق إنجاز مصري جديد.

وأوضح مدرب مصر للتنس الطاولة، أنَّه شجع «عمر»، فلا يوجد مستحيل وهو لا يقل عن أبطال العالم، لذا يجب أن يصمم على الفوز ضد أبطال العالم، لافتًا إلى أنَّ «عمر» هو المتبقي من اللاعبين المصريين في تنس الطاولة، مواصلًا: «المهم نأدي أداء كويس، لحطة فوز عمر كانت سعيدة جدًا، كل اللاعبين بيشجعوا عمر، ودي حاجة جميلة»