الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.. 6 خطوات للحصول على النتيجة

شهدت الساعات القليلة الماضية، اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020-2021، وتواصل الوزير مع أوائل الجمهورية للدبلومات الفنية «الصناعية، الزراعية، الفندقية، التجارية»، ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيا لهم المزيد من التفوق خلال السنوات المقبلة.

ومن المرتقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذا يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، لجميع الشعب «زراعي وتجاري وصناعي» بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وترصد السطور التالية، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وخطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، من خلال زيارة الموقع.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا.

خطوات الحصول على النتيجة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقية.

4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.

6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.

7- تسجيل رقم جلوس الطالب.

8- الضغط على الاستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه تقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية «دور ثان»، لجميع الشعب «صناعي - زراعي - تجاري- فندقي»، للعام الدراسي 2020-2021 اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية في بعض اللجان في المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.