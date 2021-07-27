مد فترة تلقي طلبات حجز المدافن الجاهزة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة انه نظراً لتلقي طلبات عديدة من المواطنين لمد فترة أستقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة، خلال المدة من يوم 27 يونيو الماضي، وحتى 26 يوليو الجاري، فإنه قد تقرر مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة، وذلك حتى يوم 29 يوليو.

وجاء في بيان صدر عن محافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار مد فترة تلقي طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، جاء بهدف التسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة، والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

وأشار البيان إلى أنه خلال الفترة السابقة، بين 23 مايو وحتى 13 يونيو الماضيين، تقدم عدد 8264 مواطناً لسحب كراسات الشروط، بينما تقدم للحجز، خلال نفس الفترة، 5350 مواطناً.