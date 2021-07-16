أسماء الفائزين بقرعة مقابر مدينتي الشروق والعبور

شهد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليومين الماضيين، إجراء قرعة المقابر المسلمين بالقاهرة الجديدة، وبلغ عدد المتقدمين والمستوفين الشروط 2603 مواطنين، حيث يتم إجراء القرعة على 1855 قطعة أرض مقابر مسلمين، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، رئيس الجهاز، ومستشار محمد عصام الدين، عضو مجلس الدولة، ونواب رئيس الجهاز وباقي اللجنة المشكلة.

وتم إجراء قرعة الأربعاء الموافق 14-7-2021 قرعة مقابر المسلمين لمدن (الشروق - العبور) وقرعة مقابر الأخوة المسيحيين لمدن (القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وذلك بمركز شباب التجمع الأول.

على أن يتم توزيع تلك المدافن المطروحة، على قاطني عدد من المدن الجديدة، منها مدينة القاهرة الجديدة، بعدد 1855 قطعة أرض مقابر مسلمين وعدد 526 قطعة أرض مقابر مسيحيين.

وفي مدينة العبور يتم توزيع عدد 397 قطعة أرض مقابر مسلمين، وعدد 113 قطعة أرض مقابر مسيحيين، ومدينة الشروق بعدد 397 قطعة أرض مقابر مسلمين، وعدد 113 قطعة أرض مقابر مسيحيين.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كشوف أسماء المواطنين الفائزين بقطع المدافن التي تم طرحها داخل مدينة الشروق، ومدينة العبور.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم بطرح عدد من المقابر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

وتتلخص شروط الحصول على مقبرة من مقابر هيئة المجتمعات العمرانية، فى أن يكون المواطن المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا أى «شركة أو مؤسسة»، وأن يكون مصرى الجنسية.

كما يشترط ألا يقل سن المواطن المتقدم لحجز مقبرة ضمن طرح الهيئة، عن 21 عامًا في تاريخ موعد بداية حجز مقابر الطرح.

ويعد شرطا أساسيا من شروط الحصول على مقبرة، ألا يكون العميل المتقدم لحجز مقبرة، قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض)، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وذلك طبقا لما يرد بكراسة الشروط.

كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المدينة، أو العاملين بها.