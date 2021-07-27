تتعافى ببطء.. لميس الحديدي تكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: «ياسمين بتتعافى لكن ببطء، هي حاليا خارج العناية المركزة وفي غرفة عادية، لكن بتتعافى براحة، إن شاء الله تبقى أحسن، لكن التعافي مش سهل بتاخد وقت».

وأكدت الإعلامية، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أن لديها معلومات أكثر حول هذا الشأن، لكنها لا تستطيع الإفصاح عنها، لتترك الفرصة للفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين، للإفصاح عن كل تفاصيل حالتها الصحية، وكل ما حدث لها منذ خضوعها للعملية الجراحية وحتى الآن.

وأشارت الإعلامية إلى أن الجميع يدعون لياسمين عبد العزيز بتمام الشفاء، لأنها فنانة الكل يحبها، سواء زملائها أو الجماهير، معربة عن تمنياتها بأن تغادر الفنانة المستشفى في أقرب وقت ممكن.

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية كبيرة في الآونة الأخيرة، أجبرت الأطباء المعالجين لها على وضعها داخل غرفة العناية المركزة، حتى تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

فيما رفض الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين، الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بحالة زوجته الصحية، خلال الفترة الحالية، واعدا جمهوره بالكشف عن كل تلك التفاصيل بعد مرور تلك الأزمة بسلام.